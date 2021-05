Il Milan si rialza | 2-0 al Benevento grazie a Calhanoglu e Theo

(Di sabato 1 maggio 2021) Dopo due sconfitte consecutive, ildi Pioli batte i sanniti dell’ex Pippo Inzaghi e infiamma la lotta Champions Illa testa dopo i pesanti stop contro Sassuolo e Lazio. A San Siro arriva una vittoria per 2-0 contro ildel grande ex Pippo Inzaghi, risultato che permette di rilanciare le ambizioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

L'ex Real poi si. 46 - Montipò devia in corner un tiro di sinistro di Ibra dall'interno dell'... 45'+3 - PRIMO TEMPO FINITO!- Benevento 1 - 0. 45'+3 - Altra chance per il, ma Montipò ...Con questa vittoria la compagine guidata da Gattuso agganciae Juventus a quota 66 e si porta ... Mandragora riceve un colpo da Bakayoko e resta a terra, per fortuna si. Di Lorenzo prova a ...Il Milan batte 2-0 il Benevento e si rilancia per la corsa Champions. Rossoneri avanti dopo 6 minuti con Çalhanoglu. Assist di Saelemaekers, velo di Kessiè e rasoterra preciso del numero 10 che la met ...A San Siro i rossoneri vicnono 2-0 e ritrovano il successo dopo due ko di fila. Decidono il trequartista turco e l'esterno francese.