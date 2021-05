Gratta e vinci, vittoria e sequesto: un caso incredibile (Di sabato 1 maggio 2021) Un caso davvero incredibile si è verificato nel veronese. La vincita ottenuta con due Gratta e vinci è stata sequestrata. Cosa è successo? malloppo di banconote (pixabay)Tutti speriamo di essere baciati dalla Dea bendata e di sconvolgere totalmente la nostra vita. Un desiderio comune agli italiani che tentano la fortuna comprando i Gratta e vinci. Ma si può essere così fortunati da Grattare due biglietti e vincere 3 milioni di euro? Sembrerà quasi impossibile ma è accaduto nella provincia di Verona. Un uomo è diventato milionario nel giro di pochissimo tempo con ben due vincite grazie ai cosiddetti “grattini”. Una storia che racconta di una fortuna incommensurabile che però, contrariamente a quanto si ... Leggi su kronic (Di sabato 1 maggio 2021) Undavverosi è verificato nel veronese. Lata ottenuta con dueè stata sequestrata. Cosa è successo? malloppo di banconote (pixabay)Tutti speriamo di essere baciati dalla Dea bendata e di sconvolgere totalmente la nostra vita. Un desiderio comune agli italiani che tentano la fortuna comprando i. Ma si può essere così fortunati dare due biglietti e vincere 3 milioni di euro? Sembrerà quasi impossibile ma è accaduto nella proa di Verona. Un uomo è diventato milionario nel giro di pochissimo tempo con ben duete grazie ai cosiddetti “grattini”. Una storia che racconta di una fortuna incommensurabile che però, contrariamente a quanto si ...

