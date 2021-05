Gli animali fanno da fil rouge a sei racconti di uomini e donne colti in un momento vitale della loro esistenza @SerenaDandiniOFFICIAL (Di sabato 1 maggio 2021) Serena Dandini Durante il primo lockdown che ci ha costretto a fermarci rimanendo a guardare dalle finestre le strade deserte, siamo stati sorpresi dal risveglio della natura. Chi non ricorda i filmati che mostravano scimmie felici scorrazzare libere per le città? Lupi, canguri e persino elefanti si sono presi una rivincita epocale su quello che viene chiamato – non sempre correttamente – homo sapiens. Tutti speravamo che questo capovolgimento simbolico e l’isolamento a cui eravamo costretti ci avrebbe permesso di riflettere sulla fragilità del nostro benessere e magari avviare un cambiamento esistenziale, ma come ormai abbiamo capito la lezione non è servita. Siamo sempre qui a combattere con le nostre meschinerie e fragilità, incapaci di sollevare lo sguardo e imprimere una svolta decisiva al nostro destino. Ed è proprio la difficoltà del cambiamento ... Leggi su iodonna (Di sabato 1 maggio 2021) Serena Dandini Durante il primo lockdown che ci ha costretto a fermarci rimanendo a guardare dalle finestre le strade deserte, siamo stati sorpresi dal risveglionatura. Chi non ricorda i filmati che mostravano scimmie felici scorrazzare libere per le città? Lupi, canguri e persino elefanti si sono presi una rivincita epocale su quello che viene chiamato – non sempre correttamente – homo sapiens. Tutti speravamo che questo capovolgimento simbolico e l’isolamento a cui eravamo costretti ci avrebbe permesso di riflettere sulla fragilità del nostro benessere e magari avviare un cambiamento esistenziale, ma come ormai abbiamo capito la lezione non è servita. Siamo sempre qui a combattere con le nostre meschinerie e fragilità, incapaci di sollevare lo sguardo e imprimere una svolta decisiva al nostro destino. Ed è proprio la difficoltà del cambiamento ...

Advertising

Internazionale : Da più di un millennio l’essere umano si cosparge il corpo di prodotti animali per mascherare gli odori naturali. V… - SkyTG24 : Vaccini covid, in Russia prodotte le prime dosi per gli animali - giuliainnocenzi : Sapete perché la Lega si batte contro l’inserimento in Costituzione della protezione degli animali? Perché a quel p… - Simone55555r : @Antonel42920114 Alle persone bisogna insegnare fin da bambini ad amare e rispettare gli animali. - BozzaotraMarco : Caro @beppe_grillo come puoi vedere gli animali sono migliori di noi. Anche il re della foresta si ferma davanti ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli animali I sei dogo abbandonati crescono e tra poco saranno pronti ad avere una nuova famiglia ...circondati dall'affetto e dalle attenzioni di quei volontari dell'Ente nazionale protezione animali ... Mentre per gli altri sei è iniziata una ripresa straordinaria accuditi presso le abitazioni di ...

Sassari. Uomo di 74 anni lanciava dall'auto bocconi avvelenati. Denunciato AgenPress - Avvelenava gli animali nascondendo sostanze nocive e chiodi dentro porzioni di interiora e carne di animale che, dopo averle avvolte in carta di giornale, lanciava dal finestrino della sua auto. È il motivo per ...

Vaccino anti Covid per gli animali, la Russia produce il primo per uso veterinario IL GIORNO Incidenti nucleari Che cosa fare? In caso di incidente nucleare bisogna raggiungere un luogo chiuso e portarsi al centro dell’edificio, il più possibile lontano da porte o da finestre. Chiudere le porte e le finestre. S ...

Il cucciolo di balena Wally continua il viaggio in solitaria Il viaggio di Wally, il cucciolo di balena grigia che ha percorso buona parte della costa tirrenica, da Ponza a Ventimiglia, scortato dalla motovedetta della Guardia costiera con il costante monitorag ...

...circondati dall'affetto e dalle attenzioni di quei volontari dell'Ente nazionale protezione... Mentre peraltri sei è iniziata una ripresa straordinaria accuditi presso le abitazioni di ...AgenPress - Avvelenavanascondendo sostanze nocive e chiodi dentro porzioni di interiora e carne di animale che, dopo averle avvolte in carta di giornale, lanciava dal finestrino della sua auto. È il motivo per ...Che cosa fare? In caso di incidente nucleare bisogna raggiungere un luogo chiuso e portarsi al centro dell’edificio, il più possibile lontano da porte o da finestre. Chiudere le porte e le finestre. S ...Il viaggio di Wally, il cucciolo di balena grigia che ha percorso buona parte della costa tirrenica, da Ponza a Ventimiglia, scortato dalla motovedetta della Guardia costiera con il costante monitorag ...