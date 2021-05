Crimes Of The Future: Viggo Mortensen, Kristen Stewart nel cast (Di sabato 1 maggio 2021) Neon e Serendipity Point Films hanno dato il via alla produzione estiva ad Atene, in Grecia, per Crimes of the Future, il thriller di fantascienza scritto e diretto da David Cronenberg. Chi sono i protagonisti di Crimes of the Future? I protagonisti sono: Viggo Mortensen, Léa Seydoux e Kristen Stewart, con Scott Nel cast anche Speedman, Welket Bungué, Don McKellar e Lihi Kornowski. Latter è la star emergente della serie israeliana Losing Alice su Apple +. Crimes of the Future-Sceneggiatura e trama Questa è la prima sceneggiatura fantascientifica originale di Cronenberg da eXistenZ del 1999. Sembra altrettanto ambizioso, fare un tuffo profondo in un futuro non troppo lontano in cui l’umanità ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Neon e Serendipity Point Films hanno dato il via alla produzione estiva ad Atene, in Grecia, perof the, il thriller di fantascienza scritto e diretto da David Cronenberg. Chi sono i protagonisti diof the? I protagonisti sono:, Léa Seydoux e, con Scott Nelanche Speedman, Welket Bungué, Don McKellar e Lihi Kornowski. Latter è la star emergente della serie israeliana Losing Alice su Apple +.of the-Sceneggiatura e trama Questa è la prima sceneggiatura fantascientifica originale di Cronenberg da eXistenZ del 1999. Sembra altrettanto ambizioso, fare un tuffo profondo in un futuro non troppo lontano in cui l’umanità ...

