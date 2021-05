Covid, maxi-evento esperimento a Liverpool: oltre 3000 persone ballano senza distanziamento né mascherine – Video (Di sabato 1 maggio 2021) Musica, balli e canti senza dover seguire le restrizioni, senza distanziamento né mascherine. È l’esperimento che il Regno Unito ha voluto fare per cercare di ritornare alla normalità. La serata è stata organizzata a Liverpool, ai magazzini Bramley-Moore Dock e prevede un rigoroso controllo dei partecipanti che devono avere un tampone negativo all’ingresso e poi eseguire un altro test di monitoraggio nei prossimi giorni. L’evento dura due giorni e prevede l’ingresso di 3mila persone a sera, per un totale di 6mila persone in tutto. E non è l’unico: un’iniziativa simile è stata organizzata anche per la giornata di domenica, quando, sempre a Liverpool, 5mila persone assisteranno a un concerto della band ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Musica, balli e cantidover seguire le restrizioni,né. È l’che il Regno Unito ha voluto fare per cercare di ritornare alla normalità. La serata è stata organizzata a, ai magazzini Bramley-Moore Dock e prevede un rigoroso controllo dei partecipanti che devono avere un tampone negativo all’ingresso e poi eseguire un altro test di monitoraggio nei prossimi giorni. L’dura due giorni e prevede l’ingresso di 3milaa sera, per un totale di 6milain tutto. E non è l’unico: un’iniziativa simile è stata organizzata anche per la giornata di domenica, quando, sempre a, 5milaassisteranno a un concerto della band ...

Primonumero : Riapre Agorà nel suo maxi terrazzo: “Siamo il 1° ristorante in Italia che garantisce massima sicurezza dal Covid co… - infoitinterno : Vaccino Covid, per il green pass delle vacanze la Lombardia prepara una piattaforma online. Maxi hub a pieno … - infoitinterno : Maxi emergenza covid, il Piemonte guida la missione italiana per portare ossigeno all'India - L_Economia : L’analisi è contenuta nel rapporto su «Gli effetti del covid-19 sui bilanci 2020 delle società industriali e di ser… - giovgiorgetti : RT @ESG89_Group: Maxi emergenza Covid - Draghi al presidente Cirio: la Regione Piemonte guida la missione italiana per portare ossigeno all… -