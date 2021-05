Covid, in Campania cala la curva dei contagi: 1.950 casi e 12 decessi (Di sabato 1 maggio 2021) cala, in Campania, la curva dei contagi. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 1.950 i casi positivi su 22.399 tamponi molecolari esaminati. Ieri l’indice di positivita’ era pari al 9.15%, oggi e’ 8,7%. Dodici i decessi e 1.729 le persone guarite. In merito alla situazione negli ospedali, resta invariato a 137 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive mentre continuano a calare quelli della degenza, oggi 1441 mentre ieri erano 1452. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 1 maggio 2021), in, ladei. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 1.950 ipositivi su 22.399 tamponi molecolari esaminati. Ieri l’indice di positivita’ era pari al 9.15%, oggi e’ 8,7%. Dodici ie 1.729 le persone guarite. In merito alla situazione negli ospedali, resta invariato a 137 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive mentre continuano are quelli della degenza, oggi 1441 mentre ieri erano 1452. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

