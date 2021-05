Astenia primaverile? Curatela con vitamine e rosmarino!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 1 maggio 2021) Forza e coraggio, dopo aprile arriva maggio! È ora di dire addio all’! Se, infatti, i cambiamenti improvvisi di temperatura e clima, mettono a dura prova la vostra adattabilità e vi causano sonnolenza e debolezza, quello che vi serve è una sferzata di vitalità. Ecco allora che arrivano in soccorso lee i minerali, da sempre fedeli alleati contro la stanchezza! Cercate di fare vita all’aperto, di consumare grandi quantità di frutta e verdura, possibilmente crude. Così farete un pieno di ferro, calcio e magnesio per reagire ai disagi stagionali E poi? Curiose? Iniziamo! Per combattere l’, affidatevi alledel gruppo B che permettono una migliore assimilazione di proteine e carboidrati. Soprattutto la B1, B2, B6 e B12 consentono ...