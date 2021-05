Aperture per il 1º Maggio, il Pd infuriato con Giani: «Stufi del suo metodo di governo» (Di sabato 1 maggio 2021) Il gruppo dem in Regione scrive al presidente dopo l'ordinanza per negozi, supermercati e centri commerciali: diciassette righe di fuoco che ricordano il significato della festa. Lui replica: «L’ho fatto per chi è in crisi» Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 1 maggio 2021) Il gruppo dem in Regione scrive al presidente dopo l'ordinanza per negozi, supermercati e centri commerciali: diciassette righe di fuoco che ricordano il significato della festa. Lui replica: «L’ho fatto per chi è in crisi»

