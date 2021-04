Ultime Notizie Roma del 30-04-2021 ore 10:10 (Di venerdì 30 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione tragedia il pellegrinaggio calca durante raduno ameron oltre 40 morti in Israele oltre centomila persone erano presenti all’evento religioso che si svolge in Galilea alcune gradinate avrebbero dovuto le persone rimaste schiacciate dalla calca generata dal panico i nuovi tronisti italiani sono stati lasciati in libertà vigilata in attesa di una decisione sulla richiesta di estradizione lo ha annunciato la generale di Parigi i dati del Ministero della Salute sulla pandemia in Italia Ieri si sono registrati 14320 nuovi casi con 330075 Tamponi e 288 vittime nelle precedenti P 24 ore si erano avuti 13385 casi con 336336 Tamponi e 344 vittime terminato il consiglio deiOkay al PNR al Decreto fondo complementare ha provato anche il fondo da 30 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione tragedia il pellegrinaggio calca durante raduno ameron oltre 40 morti in Israele oltre centomila persone erano presenti all’evento religioso che si svolge in Galilea alcune gradinate avrebbero dovuto le persone rimaste schiacciate dalla calca generata dal panico i nuovi tronisti italiani sono stati lasciati in libertà vigilata in attesa di una decisione sulla richiesta di estradizione lo ha annunciato la generale di Parigi i dati del Ministero della Salute sulla pandemia in Italia Ieri si sono registrati 14320 nuovi casi con 330075 Tamponi e 288 vittime nelle precedenti P 24 ore si erano avuti 13385 casi con 336336 Tamponi e 344 vittime terminato il consiglio deiOkay al PNR al Decreto fondo complementare ha provato anche il fondo da 30 ...

