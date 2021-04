Tragedia al pellegrinaggio | calca durante raduno a Meron | oltre 40 morti in Israele

Advertising

GiuseppeCima : RT @RaiNews: Almeno 100mila persone erano presenti al raduno religioso che si svolge in Galilea - RaiNews : Almeno 100mila persone erano presenti al raduno religioso che si svolge in Galilea - Orgetorix : Israele: tragedia a un pellegrinaggio sul monte Meron: 44 morti e più di 150 feriti - messinagiovanni : Israele: tragedia a un pellegrinaggio sul monte Meron: 44 morti e più di 100 feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia pellegrinaggio

"Ci sono vittime, è unaterribile", ha sottolineato, aggiungendo che si è trattato di operazioni di salvataggio molto complicate che si sarebbero svolte per tutta la notte. Come ogni anno in ...Fratelli e sorelle, interroghiamoci tutti su questa ennesima. È il momento della vergogna. ... che stamattina ha fatto il tradizionaledelle Sette Chiese. A tutti auguro una ...StampaE’ di almeno 44 morti e 65 feriti il bilancio – come riporta il sito web ansa.it – di un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte a un affollato evento religioso israeliano sul monte Meron, in Ga ...Oltre centomila persone erano presenti all'evento religioso che si svolge in Galilea. Alcune gradinate hanno ceduto e le persone rimaste schiacciate dalla calca generata dal panico ...