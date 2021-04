Tragedia a Fasano | auto contromano in tangenziale | morti due anziani

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tragico incidente sulla Statale 16, nel territorio di, dove un’è andata a schiantarsi frontalmente contro un altro mezzo: l’impatto è stato tremendo e ha causato duee un ferito. Credit: PixabayQuesta mattina, sabato 30 aprile, sulla Strada Statale 16, all’altezza di, in Puglia, si è verificato un terribile incidente mortale che ha visto coinvolte due, di cui una che viaggiava. I dettagli sulla dinamica dellanon sono ancora stati resi noti: quello che è certo è che hanno perso la vita due persone, mentre un’altra è rimasta ferita. Ti potrebbe interessare anche -> Incidente all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, un’precipita nel locale ...

questa mattina in provincia di Brindisi , precisamente sulla strada statale 16, nei pressi di. Secondo quanto riporta la stampa locale due anziani hanno imboccato l'arteria stradale ... Un camionista ha suonato più volte il clacson nel vano tentativo di arrestare la corsa dell'auto contromano È un terribile incidente quello verificatosi questa mattina sulla statale 16 all'alt ... Nonostante le segnalazioni partite tempestivamente, all'arrivo della Polizia la tragedia si era già compiuta. Grave un 20enne che viaggiava nell'altra vettura incidentata ...