Terna | Bosetti e Donnarumma | ' nonostante contesto in 2020 migliori indicatori economici'

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "uno scenario contraddistinto da grande incertezza, nelha rilevato un miglioramento di tutti glieconomico-finanziari, avendo saputo imprimere una forte accelerazione alla realizzazione degli investimenti subito dopo il periodo di lockdown". Ad affermarlo nella lettera agli azionisti pubblica in occasione dell'Assemblea disono il presidente Valentinae l'ad Stefano. Nel corso della seconda parte dell'anno, rilevano, "sono quindi proseguiti gli interventi per rendere il sistema elettrico ancora più affidabile; razionalizzare le reti nelle principali aree metropolitane del Paese; rinnovare e rendere più efficienti gli asset; sviluppare soluzioni tecnologiche innovative e digitali a ...

Ecco i dati rilevanti di: Quotazione: Borsa Italiana (TRN) ISIN IT0003242622 Fondazione: 1999 Sede principale: Roma Presidente: Valentina Bosetti CEO: Stefano Antonio Donnarumma Settore: ...Undicesimo posto per Vera Fiorani (36,11), AD di Rfi, impegnata nello sviluppo delle ferrovie nelle Marche, mentre la Presidente di Terna Valentina Bosetti è dodicesima (34,66).