Saint Laurent: la sfilata Inverno 2021 tra i ghiacciai al confine del mondo (Di venerdì 30 aprile 2021) Uno show da togliere il fiato con modelle che incedono senza paura tra ghiacciai e ripide scogliere. Saint Laurent per l'Autunno/Inverno 2021-2022 sceglie di presentare la sua collezione fuori dal calendario ufficiale delle fashion week, ed osa scenari suggestivi. Il particolare catwalk è divulgato tramite un fashion film intitolato "Where the silver wind blows". La maison Saint Laurent non è l'unica a fare scelte inusuali. Anche Stella McCartney presenta fuori dal calendario di Parigi il suo show digitale alla Tate Modern e Michal Kors ambienta invece a Brodway il 40esimo anniversario della maison arruolando top dal calibro di Naomi Campbell a Bella Hadid. Insomma la voglia di tornare a sognare e a viaggiare dopo questa difficile crisi sanitaria esplode più che mai in ...

