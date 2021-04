Le previsioni meteo di sabato 1 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) – Instabile al Nord con addensamenti compatti e rovesci. Condizioni in peggioramento al Centro, nuvoloso al Sud. – sabato 1 maggio all’insegna dell’instabilità sull’Italia con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Nord – Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco Condizioni in peggioramento sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 22 gradi. Centro – Condizioni in peggioramento sulle regioni centrali con rovesci che interesseranno in particolar modo la Toscana Instabile anche sulle regioni centrali con rovesci che interesseranno in particolar modo la Toscana. Le temperature non faranno ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 aprile 2021) – Instabile al Nord con addensamenti compatti e rovesci. Condizioni in peggioramento al Centro, nuvoloso al Sud. –all’insegna dell’instabilità sull’Italia con addensamenti compatti e rovesci sparsi. Nord – Ancora una giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco Condizioni in peggioramento sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e rovesci anche a carattere temporalesco. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 22 gradi. Centro – Condizioni in peggioramento sulle regioni centrali con rovesci che interesseranno in particolar modo la Toscana Instabile anche sulle regioni centrali con rovesci che interesseranno in particolar modo la Toscana. Le temperature non faranno ...

Advertising

radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - Michele57132805 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - RSD_studiodelta : ???? Previsioni #Meteo #ARPAE Emilia-Romagna di oggi, venerdì 30 aprile 2021 ?? - MariaAversano1 : RT @Activnews24: ?? #Meteo: ancora #buongiorno da ActivNews24, ecco le previsioni del tempo per oggi venerdì #30aprile © Informazioni elab… -