La Russia sanziona 7 responsabili Ue, fra i quali Sassoli, per le ‘illegittime misure restrittive’ (Di venerdì 30 aprile 2021) “L’Unione Europea continua la sua politica di illegittime misure restrittive unilaterali contro cittadini russi e organizzazioni”. Così, usando toni ‘inquisitori’, attraverso una nota che suona come un vero e proprio ‘atto di accusa’, oggi il ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato sanzioni nei confronti di otto alti funzionari della Ue. Oltre a David Sassoli (presidente del Parlamento europeo), nella lista stilata dal Cremlino, figurano Vera Jourova (vice presidente della Commissione Ue per i valori e la trasparenza), Ivars Abolins (presidente del National Electronic Media Council della Lettonia), Maris Baltins (direttore del National Language Centre della Lettonia), Jacques Maire (membro della delegazione francese all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa), Jorg Raupach (capo dell’ufficio del procuratore di Berlino), Asa Scott (capo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021) “L’Unione Europea continua la sua politica di illegittimerestrittive unilaterali contro cittadini russi e organizzazioni”. Così, usando toni ‘inquisitori’, attraverso una nota che suona come un vero e proprio ‘atto di accusa’, oggi il ministero degli Esteri di Mosca ha annunciato sanzioni nei confronti di otto alti funzionari della Ue. Oltre a David(presidente del Parlamento europeo), nella lista stilata dal Cremlino, figurano Vera Jourova (vice presidente della Commissione Ue per i valori e la trasparenza), Ivars Abolins (presidente del National Electronic Media Council della Lettonia), Maris Baltins (direttore del National Language Centre della Lettonia), Jacques Maire (membro della delegazione francese all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa), Jorg Raupach (capo dell’ufficio del procuratore di Berlino), Asa Scott (capo ...

