In aula col posto prenotato via App: così le matricole tornano in Università (Di venerdì 30 aprile 2021) Il passaggio della Lombardia in zona gialla ha comportato, per l'Università degli studi di Bergamo, un nuovo piano di organizzazione della attività didattiche e curriculari. Una rimodulazione voluta per portare le matricole in aula nella parte finale di questo anno accademico, come da tempo auspicato. Nel rispetto delle linee guida già adottate dal Ministero dell'Università e della Ricerca, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, che, a distanza di 14 mesi, si sono riuniti in presenza, hanno approvato un nuovo piano di organizzazione, con validità fino al 31 luglio, delle attività didattiche e curriculari (lezioni frontali, esami di profitto, esami finali e di laurea e proclamazioni, attività di orientamento e tutorato, attività dei laboratori) prioritariamente e progressivamente in presenza. I due organi ...

