Il data center della Borsa più grande d’Europa sarà in provincia di Bergamo

(Di venerdì 30 aprile 2021)italiana (Gian Mattia D’Alberto / lapresse)Sette mercati azionari gestiti, 1.870 società quotate, una capitalizzazione complessiva di 5.100 miliardi di euro: sono alcuni numerirealtà economica che gravita su Euronext, la prima piazza per il finanziamento azionario in Europa, operante ad Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Parigi e dal 29 aprile anche a Milano. Il gruppo ha completato l’acquisizione del 100% diitaliana pagando 4,4 miliardi di euro al gruppo London stock exchange, con cui Piazza Affari aveva effettuato una fusione sin dal 2007. L’operazione è stata permessa dall’ingresso nel capitale di Euronext da parte di Banca Intesa e di Cassa depositi e prestiti Equity, holding di partecipazioni del gruppo per l’83% di proprietà del ministero delle Finanze. Euronext si configura così come infrastruttura ...

Alla fine Euronext ha spiazzato tutti calando l'asso nella manica: trasferirà a Bergamo il cervellone delle contrattazioni di Borsa che dal 2011 si trova nei pressi di Londra e prima ancora si trovava ... Conclusa l'acquisizione di Piazza Affari per 4,4 miliardi. Il trasferimento dell'infrastruttura digitale in Lombardia segna la fine della centralità di Londra come piazza finanziaria e può generare un ...