Francesca Fioretti torna a parlare di Davide Astori: "Vittoria è un motivo di vita"

Francesca Fioretti, a distanza di qualche tempo dalla morte del compagno Davide Astori, è tornata a parlare dell'immenso dolore provato. Intervistata dal settimanale Grazia, in occasione dell'uscita del suo primo libro, Francesca Fioretti ha parlato del grande dolore che ha provato dopo la morte di Davide Astori. Per sua stessa ammissione, è stata la piccola Vittoria, che all'epoca aveva solo 2 anni, a darle la forza di andare avanti. La morte del calciatore Davide Astori, avvenuta a causa di una tachiaritmia cardiaca prolungata, ha sconvolto l'Italia intera. Benché siano passati 3 anni da quel momento, il suo ricordo resta vivo in quanti l'hanno amato.

