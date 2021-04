Frances McDormand | “Se non fossi andata a Yale | sarei finita in galera”

(Di venerdì 30 aprile 2021), vincitrice dell’Oscar come Miglior attrice per il film Nomadland, si è raccontata svelando aspetti del suo passato In un’intervista a La Repubblica,, vincitrice dell’Oscar come Miglior attrice per il film Nomadland della regista Chloe Zhao, si è raccontata. “Una borsa di studio mi ha permesso di frequentare. Altrimenti, è poco ma sicuro,in. Aho imparato tantissimo, è stata una fortuna e una benedizione. È lì che sono diventata attrice. Ed è lì che ho conosciuto mio marito, che mi ha capita subito, e apprezzata” ha dichiarato l’attrice, sottolineando come deve tutto alla sua istruzione e al suo percorso di formazione. Parlando della regista Chloe Zhao, l’attrice premio ...

Tornate al cinema!', ha detto, l'attrice premiata per la sua interpretazione in Nomadland, grande protagonista della Notte degli Oscar 2021. la scena vista e rivista. Perché andiamo ...Sullo schermo del "Nuovo Roma", scorre "Nomadland", premiato con gli Oscar al miglior film , miglior attrice (), miglior regia (Chloé Zhao), miglior sceneggiatura non originale. Non ...Frances McDormand, vincitrice dell'Oscar come Miglior attrice per il film Nomadland, si è raccontata svelando aspetti del suo passato ...Quelli agli Oscar, Joe Biden che raccoglie un soffione e Boris Johnson che mangia un gelato, tra quelli da fotografare in settimana ...