Filosofi | è morto François Fédier | studioso del pensiero di Heidegger

(Di venerdì 30 aprile 2021) Parigi, 30 apr. – (Adnkronos) – Il filosofo francese, considerato uno dei maggiori studiosi deldel filosofo tedesco Martin(1889-1976), che ha difeso anche dall’accusa di antisemitismo, èmercoledì 28 aprile a Parigi all’età di 86 anni. Allievo di Jean Beaufret, a partire dal 1958si è dedicato alla traduzione dei testi di, autore di “Essere e Tempo”, lavoro che lo ha impiegato per oltre vent’anni. Ha diretto per la casa editrice parigina Gallimard l’edizione francese del­le opere complete dicui ha dedicato l’intera vita. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

