F1 | Carlos Sainz | “Giornata positiva per la Ferrari | capito come andiamo con poco grip”

Carlos Sainz: "Giornata positiva per la Ferrari: capito come andiamo con poco grip" (Di venerdì 30 aprile 2021) Carlos Sainz ha iniziato in maniera positiva la sua avventura nel GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Portimao. Lo spagnolo si è distinto al volante della Ferrari e ha mostrato ancora una volta gli ottimi progressi effettuati dalla Scuderia di Maranello, chiudendo le prove libere 2 in quarta posizione, subito alle spalle della Mercedes di Lewis Hamilton e delle due Red Bull. Prestazione convincente da parte del figlio d'arte, che nella FP2 ha anche fatto meglio del compagno di squadra Charles Leclerc. Carlos Sainz può dunque guardare con fiducia al prosieguo del weekend, domani cercherà di distinguersi in qualifica in modo da ottenere un buon piazzamento sulla griglia di partenza per la gara di sabato. L'iberico è parso molto ottimista ...

