Cyberpunk 2077 in nuovi video che mostrano i miglioramenti su console dopo la patch 1.22 (Di venerdì 30 aprile 2021) La patch 1.22 di Cyberpunk 2077 è stata pubblicata questa settimana su PC e console e ha introdotto nuove correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni che sembrano essere maggiori sulle console PlayStation. ElAnalisteDeBits ha messo insieme alcuni nuovi video confronto che mostrano le prestazioni del gioco con l'ultima patch sulle console di vecchia e attuale generazione. I miglioramenti sono molto più evidenti nella versione PlayStation 4, poiché sembra che il framerate sia più stabile di prima. La patch 1.22 di Cyberpunk 2077 non sembra portare troppi cambiamenti su Xbox One, poiché le prestazioni sembrano essere praticamente ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021) La1.22 diè stata pubblicata questa settimana su PC ee ha introdotto nuove correzioni di bug edelle prestazioni che sembrano essere maggiori sullePlayStation. ElAnalisteDeBits ha messo insieme alcuniconfronto chele prestazioni del gioco con l'ultimasulledi vecchia e attuale generazione. Isono molto più evidenti nella versione PlayStation 4, poiché sembra che il framerate sia più stabile di prima. La1.22 dinon sembra portare troppi cambiamenti su Xbox One, poiché le prestazioni sembrano essere praticamente ...

Advertising

xbox_series : RT @Eurogamer_it: #Cyberpunk2077: i miglioramenti su console dopo la patch 1.22 in nuovi video. - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077: i miglioramenti su console dopo la patch 1.22 in nuovi video. - matwolflion : CyberPunk 2077 Ep.44 Una Speranza per il Futuro, Finale! - FosseUn : Perché CD Projekt RED ha smentito la notizia con un comunicato a IGN USA. - OfferteVGames : Di nuovo disponibili le Collector's Edition di Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima e The Last Of Us Parte II per #PS4… -