Centrocampo nei guai: si riparte da Baselli e da un piccolo tifoso (Di venerdì 30 aprile 2021) Senza infortunati, ma con due squalifiche pesantissime: Davide Nicola prosegue nei suoi lavori al Filadelfia, il suo focus principale è sulla mediana. Perché Rolando Mandragora e Simone Verdi saranno ... Leggi su cronacaqui (Di venerdì 30 aprile 2021) Senza infortunati, ma con due squalifiche pesantissime: Davide Nicola prosegue nei suoi lavori al Filadelfia, il suo focus principale è sulla mediana. Perché Rolando Mandragora e Simone Verdi saranno ...

scico95 : @sciallao @JulianRoss79 No dai il nostro 11 è più forte guarda solo il centrocampo... nei 23 per l’Inter c’è da lavorare ma come 11 no - StanisLaRochele : @kravotz Non concordo sinceramente, il loro centrocampo lo trovo superiore e in difesa almeno nei centrali vedo Bon… - jtsdelicate : @zazu_93 non siamo lucide nemmeno nei passaggi semplici, abbiamo giocato lo stesso numero di partite e in confronto… - disckickoff : RT @OMNBROTHERHOOD: Siamo scatenati sul mercato prendiamo un super mediano bravo nei contrasti gioca il pallone come se fosse un veterano b… - OMNBROTHERHOOD : Siamo scatenati sul mercato prendiamo un super mediano bravo nei contrasti gioca il pallone come se fosse un vetera… -