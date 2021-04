Centro, un bus ogni due minuti e mezzo: così sarà costruita la nuova direttissima (Di venerdì 30 aprile 2021) La linea avrà due capolinea inediti in piazza Galileo Ferraris a Marassi e a Campi. Sforbiciata in vista per le linee secondarie Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 30 aprile 2021) La linea avrà due capolinea inediti in piazza Galileo Ferraris a Marassi e a Campi. Sforbiciata in vista per le linee secondarie

