“C’è un regalo per te”. Amici 20, brividi per Giulia Stabile: la ballerina non poteva ricevere un dono più bello (Di venerdì 30 aprile 2021) Si avvicina sempre più la nuova puntata del serale di ‘Amici 20’, in programma sabato primo maggio su Canale 5. In attesa di capire chi sarà eliminato dal talent show di Maria De Filippi, una delle allieve, Giulia Stabile, ha ricevuto una sorpresa bellissima. La ragazza è una delle più apprezzate e amate dal pubblico, infatti riceve quotidianamente una marea di complimenti. A far commuovere tutti è anche la sua bellissima storia d’amore con Sangiovanni, nata nella trasmissione. A proposito di questa relazione, Giulia ha scritto una lettera nelle scorse ore: “Dirti con il labiale “ti amo”, nascondendo la bocca con le mani ai lati. Sentirmi dire “che bella che sei” dopo la doccia struccata e piena di bolle e poi imbarazzarmi. Darti la mano nel tragitto dalla casetta allo studio. Venire da te la mattina a cambiarti la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Si avvicina sempre più la nuova puntata del serale di ‘20’, in programma sabato primo maggio su Canale 5. In attesa di capire chi sarà eliminato dal talent show di Maria De Filippi, una delle allieve,, ha ricevuto una sorpresa bellissima. La ragazza è una delle più apprezzate e amate dal pubblico, infatti riceve quotidianamente una marea di complimenti. A far commuovere tutti è anche la sua bellissima storia d’amore con Sangiovanni, nata nella trasmissione. A proposito di questa relazione,ha scritto una lettera nelle scorse ore: “Dirti con il labiale “ti amo”, nascondendo la bocca con le mani ai lati. Sentirmi dire “che bella che sei” dopo la doccia struccata e piena di bolle e poi imbarazzarmi. Darti la mano nel tragitto dalla casetta allo studio. Venire da te la mattina a cambiarti la ...

Advertising

rosimazzotti8 : @dreamhope13 no guarda che c'è poco da fare la spiritosa...qualsiasi cosa fa sta ragazza dovete sempre trovare qual… - danyfontanina : @Massimo20_IT @Fondoambiente @RegLiguria @TurismoLiguria @Italia Molto bello questo sfondo! Io quando penso all’Ita… - mapizzaaa : RT @quareidfacias: grazie tante signora margherita per il bellissimo regalo fatto a giulia, per il pensiero che c'è dietro e per le parole… - brrr71251342 : RT @quareidfacias: grazie tante signora margherita per il bellissimo regalo fatto a giulia, per il pensiero che c'è dietro e per le parole… - quareidfacias : grazie tante signora margherita per il bellissimo regalo fatto a giulia, per il pensiero che c'è dietro e per le pa… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è regalo 45 Migliore tablet low cost nel 2021: dopo 87 ore di ricerca Must Review