Calcio: Juric 'Con Spezia serve gara tosta. 'Challenge' Var? Contrario' (Di venerdì 30 aprile 2021) "Ma il gol di Faraoni contro l'Inter era regolare" VERONA - "In ogni partita serve esser 'tosti'. All'andata abbiamo fatto una buona prestazione, giocando bene, creando diverse occasioni e vincendo, ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) "Ma il gol di Faraoni contro l'Inter era regolare" VERONA - "In ogni partitaesser 'tosti'. All'andata abbiamo fatto una buona prestazione, giocando bene, creando diverse occasioni e vincendo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juric Calcio: Juric 'Con Spezia serve gara tosta. 'Challenge' Var? Contrario' ... ma rivedendolo è un errore abbastanza grave - sottolinea Juric - La possibile introduzione del 'challenge'? Il Var mi piace, ha migliorato il calcio, in Italia e non solo. Qualche settimana fa ...

Probabili formazioni Verona - Spezia: aggiornamenti VERONA - Nel Verona Juric ritrova Tameze dopo i problemi fisici. Anche Lovato verso il recupero, ma dovrebbe spuntarla Magnani . Nello Spezia buone notizie da Erlic , tornato in gruppo ma in ballottaggio con Ismajli , ...

Juric in conferenza stampa: «Kalinic? è un’opzione. Mancheranno Vieira e Ceccherini» Calcio News 24 Verona – Spezia: quattro assenze per Juric, Italiano in formazione tipo. Diretta tv Domani scatta la 34a giornata di campionato e il primo anticipo, vedrà di fronte il Verona e lo Spezia. I padroni di casa, non vincono dalla trasferta di Cagliari, mentre gli ospiti, sono chiamati a f ...

Juric non dimentica il gol annullato contro l'Inter Ivan Juric alla vigilia della partita con lo Spezia è tornato a parlare della sconfitta subita contro l'Inter e in particolare del gol annullato a Faraoni. "Quando succedono cose così pensi che sia fa ...

