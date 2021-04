Ambra Angiolini e Allegri al triplice fischio? Il gossip (Di venerdì 30 aprile 2021) Mentre si fanno sempre più insistenti le voci di una crisi tra Ambra Angiolini e Max Allegri, una fonte vicina alla coppia conferma la distanza tra i due Da settimane si fanno sempre più insistenti le voci di una crisi tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Oggi questa tesi viene in certo qual modo suffragata da un amico dell’ex allenatore della Juventus che, interpellato dal settimanale Di Più, ammette: “Le cose stanno cambiando. In questi giorni lui sta decidendo il suo futuro. Dopo due anni di stop è molto determinato a rimettersi in gioco e sta ascoltando anche le offerte di club stranieri”. Se Massimiliano – che attualmente si troverebbe a Montecarlo – dovesse decidere di trasferirsi all’estero per riprendere in mano la sua carriera da allenatore, il progetto di una ... Leggi su zon (Di venerdì 30 aprile 2021) Mentre si fanno sempre più insistenti le voci di una crisi trae Max, una fonte vicina alla coppia conferma la distanza tra i due Da settimane si fanno sempre più insistenti le voci di una crisi trae Massimiliano. Oggi questa tesi viene in certo qual modo suffragata da un amico dell’ex allenatore della Juventus che, interpellato dal settimanale Di Più, ammette: “Le cose stanno cambiando. In questi giorni lui sta decidendo il suo futuro. Dopo due anni di stop è molto determinato a rimettersi in gioco e sta ascoltando anche le offerte di club stranieri”. Se Massimiliano – che attualmente si troverebbe a Montecarlo – dovesse decidere di trasferirsi all’estero per riprendere in mano la sua carriera da allenatore, il progetto di una ...

