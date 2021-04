Windows 10 May 2021 19043.928 Update: Download e novità dell’ISO (Di giovedì 29 aprile 2021) Windows 10: May 2021 19043.928 Update è già disponibile il Download sotto forma di ISO per gli utenti Insider, scopriamo le novità. Gli utenti iscritti al programma Windows Insider che usavano le ultime build nei canali Beta e Release Preview dovrebbero aver ricevuto un aggiornamento cumulativo che porta il numero della versione a quella finale di Windows 10 May 2021 Update: la 19043.928. Installando quest’ultima, naturalmente, si continueranno a ricevere gli usuali aggiornamenti cumulativi con fix e ottimizzazioni, come se fosse la versione definitiva del software installata sul canale stabile. Le novità di Windows 10 May 2021 ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 aprile 2021)10: May.928è già disponibile ilsotto forma di ISO per gli utenti Insider, scopriamo le. Gli utenti iscritti al programmaInsider che usavano le ultime build nei canali Beta e Release Preview dovrebbero aver ricevuto un aggiornamento cumulativo che porta il numero della versione a quella finale di10 May: la.928. Installando quest’ultima, naturalmente, si continueranno a ricevere gli usuali aggiornamenti cumulativi con fix e ottimizzazioni, come se fosse la versione definitiva del software installata sul canale stabile. Ledi10 May...

Advertising

ComputerworldIT : @Microsoft ha pubblicato Windows 10 May 2021 Update. Cosa possiamo aspettarci da questo nuovo #featureupdate? Essen… - infoitscienza : Windows 10 May 2021 Update (21H1) sempre più vicino: arriva nel RP Ring - HDblog : Windows 10 May 2021 Update (21H1) sempre più vicino: arriva nel RP Ring - HTNOVO : HTNovo: #Microsoft annuncia #Windows10 #May2021Update (Versione 21H1) - Win_insiders : Windows 10 21H1 prenderà il nome di May Update 2021, ecco i dettagli! #21H1 #MayUpdate2021 #Microsoft #News #PC… -