Una panchina gialla a Lecce per ricordare Giulio Regeni

Da oggi anche Lecce ha una panchina gialla dedicata a Giulio Regeni, "giovane ricercatore universitario – si legge su una targa commemorativa – scomparso, torturato e ucciso nel 2016 a Il Cairo, in Egitto, e al suo sguardo aperto sul mondo". La breve cerimonia di inaugurazione si è tenuta in mattinata su Viale dell'Università, all'altezza di Palazzo Codacci-Pisanelli, storica sede dell'ateneo salentino all'ingresso del quale sin dal 2016 è affisso il manifesto della campagna che chiede verità e giustizia per Regeni. Non è casuale – si evidenzia in una nota – la data scelta da Amnesty International Lecce, Conversazioni sul futuro, Diffondiamo Idee di Valore e Lecce Città Pubblica, che, in collaborazione con il Comune di Lecce, ...

