Terroristi arrestati: la differenza tra voglia di giustizia e sete di vendetta (Di giovedì 29 aprile 2021) Sull'arresto dei Terroristi delle Brigate Rosse (e non solo) in Francia, il Ministro italiano spiega come l'operazione fra Italia e Francia non abbia nulla di politico. 'Sono persone processate non ... Leggi su today (Di giovedì 29 aprile 2021) Sull'arresto deidelle Brigate Rosse (e non solo) in Francia, il Ministro italiano spiega come l'operazione fra Italia e Francia non abbia nulla di politico. 'Sono persone processate non ...

Advertising

poliziadistato : #28aprile Arrestati in Francia 7 ex terroristi italiani. Sono 5 uomini e 2 donne i latitanti fermati. Operazione co… - ilfoglio_it : Il sobrio comunicato di Draghi alla notizia dell'arresto in Francia (in accordo con l'Italia) di 7 ex terroristi ro… - fattoquotidiano : Arrestati in Francia 7 ex terroristi rossi degli Anni di Piombo. Draghi: “Soddisfazione, la memoria di questi atti… - VivianaP1511 : RT @ChiodiDonatella: #BRIGATISTIROSSI ARRESTATI IN #FRANCIA ORA'BRAVA GENTE'? #COMPAGNI, NON CI PROVATE 'Ex terroristi? No, #terroristi. P… - BrunellaBB : RT @ilfoglio_it: Il sobrio comunicato di Draghi alla notizia dell'arresto in Francia (in accordo con l'Italia) di 7 ex terroristi rossi ren… -