L'Europa sta incoraggiando sempre più la crescita di pmi e Startup innovative, con particolare attenzione verso il diffuso problema del "gender gap". L'Italia al momento non rientra ancora tra i Paesi europei migliori in fatto di Startup innovative, eppure sul nostro territorio vi sono alcuni esempi assolutamente degni di nota.

Ultime Notizie dalla rete : Startup innovative Illegittima la costituzione di Startup innovative senza intervento notarile La Legge 33/2015 prevedeva che l'atto costitutivo (e le successive modificazioni) di SRL costituite con requisiti di Startup Innovative potessero essere redatti per atto pubblico o per atto ...

Scade domani la domanda per l'incentivo su Startup e PMI Innovative La domanda per accedere al nuovo incentivo fiscale per le persone fisiche che investono in Startup e PMI innovative scade domani 30 aprile 2021 . Il 26 febbraio 2021 il MiSE aveva dato notizia sulla possibilità della presentazione della domanda, dopo aver delineato le regole per i ...

Bergamo e il fenomeno startup innovative: nel 2021 ne è nata una ogni 5 giorni L'Eco di Bergamo Startup innovative: cosa sapere per aprirne una? L’Europa sta incoraggiando sempre più la crescita di pmi e startup innovative, con particolare attenzione verso il diffuso problema del “gender gap”. L’Italia al momento non rientra ancora tra i Paesi ...

Uania accelera il business delle Pmi geograficamente svantaggiate La startup barese aiuta le Piccole e medie imprese a superare la mancanza o la limitata disponibilità di banda larga nelle aree geografiche meno servite grazie a una soluzione plug play in grado di ve ...

