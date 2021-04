Spazio | lancio primo modulo stazione cinese Tiangong

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Lanciato alle 05.18 del mattino, ora italiana, di giovedì 29 apriledenominato Tianhe-1 della nuovaSpaziale. La partenza è avvenuta dalloporto di Wenchang a bordo del vettore Lunga Marcia 5B modificato con eliminazione del secondo stadio per ricavareper il carico utile. Alla messa in orbita delTianhe, con massa di 22,5 tonnellate e derivato dalrusso Zvezda attraccato alla ISS, seguiranno i lanci dei moduli Wentian e Mengtian previsti alla fine del 2022, che formeranno e completeranno la, destinata a restare operativa per almeno dieci anni. Lasarà ...

La partenza è avvenuta dallo spazioporto di Wenchang a bordo del vettore Lunga Marcia 5B modificato con eliminazione del secondo stadio per ricavareper il carico utile. Alla messa in orbita ...A bordo, lomaggiore (con una massa aldi 920 chilogrammi) era occupato da Pléiades Neo 3, il primo satellite dell'omonima costellazione finanziata e realizzata da Airbus per l'...Nuovo look per la home page del sito del Sole 24 Ore. Restyling improntato su dinamicità, flessibilità e profondità ...(Teleborsa) - Lanciato alle 05.18 del mattino, ora italiana, di giovedì 29 aprile primo modulo denominato Tianhe-1 della nuova Stazione Spaziale cinese Tiangong. La partenza è avvenuta dallo spaziopor ...