Si consegna Luigi Bergamin | uno dei tre ex terroristi in fuga

(Di giovedì 29 aprile 2021), uno dei 3 exrossi indopo l’ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato a palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi. Restano ancora inRaffaele Ventura e Maurizio Di Marzio. Lo riporta il sito di Repubblica, citando fonti Ansa. Ex militante dei Pac (Proletari armati per il comunismo),deve scontare una pena di 16 anni e 11 mesi di reclusione come ideatore dell’omicidio del maresciallo Antonio Santoro, capo degli agenti di polizia penitenziaria ucciso a Udine il 6 giugno 1978 da Cesare Battisti. L’8 aprile persarebbe scattata la prescrizione, ma i termini sono stati interrotti dal magistrato di sorveglianza milanese Gloria Gambitta su richiesta del pm ...

A dirlo in un'intervista al quotidiano "La Stampa" Ferdinando Pomarici, il magistrato che chiese 22 anni per i responsabili dell'omicidio di Calabresi, parlando degli arresti di ieri in Francia. Luigi Bergamin, uno dei tre ex terroristi rossi in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia, si è presentato a palazzo di Giustizia di Parigi assieme al suo avvocato per costituirsi.