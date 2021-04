Salto di specie, così un virus passa dall’animale all’uomo (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli esperti le chiamano zoonosi. Sono le patologie che possono interessare l’uomo, causate da virus o batteri che in qualche modo vengono trasmesse da animali, con ceppi che progressivamente si “umanizzano” fino a causare malattie nell’essere umano. Il virus Sars-CoV-2, in questo senso, può essere un esempio anche se non è ancora del tutto definita la “catena” che avrebbe portato il ceppo a diventare patogeno per l’uomo. Di certo si sa che sempre più dovremo fare attenzione all’ambiente che ci circonda, anche per preservare la nostra salute futura. Gli esempi si sprecano Non pensate che il cambiamento ambientale non si riverberi anche nei paesi industrializzati. E di molte malattie, purtroppo, non sappiamo abbastanza. Basta pensare in questo senso al caso del West Nile virus, responsabile di una sindrome denominata appunto febbre del ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli esperti le chiamano zoonosi. Sono le patologie che possono interessare l’uomo, causate dao batteri che in qualche modo vengono trasmesse da animali, con ceppi che progressivamente si “umanizzano” fino a causare malattie nell’essere umano. IlSars-CoV-2, in questo senso, può essere un esempio anche se non è ancora del tutto definita la “catena” che avrebbe portato il ceppo a diventare patogeno per l’uomo. Di certo si sa che sempre più dovremo fare attenzione all’ambiente che ci circonda, anche per preservare la nostra salute futura. Gli esempi si sprecano Non pensate che il cambiamento ambientale non si riverberi anche nei paesi industrializzati. E di molte malattie, purtroppo, non sappiamo abbastanza. Basta pensare in questo senso al caso del West Nile, responsabile di una sindrome denominata appunto febbre del ...

