Oroscopo Toro del mese di Maggio 2021

(Di giovedì 29 aprile 2021) Pensa di più a te. Ultimamente ti sei presa cura di tutti, trascurando i tuoi bisogni e le aspirazioni. Ora è arrivato il tempo di ascoltare te stessa, perché asi apriranno strade che ti condurranno proprio dove hai sempre sognato di arrivare. Prima di buttarti a capofitto nel lavoro, concediti qualche sana divagazione e prepara le valigie. Con Marte in Cancro e nella casa dei viaggi brevi, passerai momenti sereni in un luogo lontano dalla solita routine. Vai a trovare un parente, se puoi, o trascorri qualche giorno in un posto pieno di alberi e di fiori, con un lago o un fiume da contemplare. La presenza della natura – e dell’acqua, in particolare – ti rilasserà e ti ricaricherà di energie. Sarai così pronta a iniziare il cammino per realizzare i tuoi desideri. Dopo aver accolto con entusiasmo la bella sorpresa che ti serberà la luna nuova dell’11 in ...

Advertising

zazoomblog : Oroscopo 29 aprile 2021: Toro più attenti Scorpione nervosi - #Oroscopo #aprile #2021: #attenti - OroscopoToro : 28/apr/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - toro_vf : #toro Concentrazione e disciplina: ecco le parole che vi caratterizzeranno di pi... - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox di domani, giovedì 29 aprile 2021: previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - OroscopoToro : 28/apr/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: -

Ultime Notizie dalla rete : Oroscopo Toro

... non ascoltare i disfattisti29 aprile Sagittario: umore Se un amico o un familiare ... I pianeti inindicano che evitando di lasciarvi influenzare dalla sua opinione, pianificando e ...Paolo Fox Ariete state cercando di superare un problema di tipo fisico.possono nascere discussioni in cui faticherete a cambiare idea. Gemelli lieve calo, ma la ripresa è vicina. Cancro ...Sarà un mese tranquillamente casalingo, maggio 2021. Per tutti i segni zodiacali l’interesse principale sarà per casa e famiglia. E questo per l’influsso ...Cosa prevede l' Oroscopo di Barbanera per l'anno 2021 ? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, ...