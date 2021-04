“Mi hanno invitato a una festa, ma era una trappola”: lo stupro di gruppo sulla studentessa 18enne a Campobello di Mazara (Di giovedì 29 aprile 2021) Quattro ragazzi tra i 20 e i 24 anni sono stati arrestati a Campobello di Mazara, in Sicilia, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Una studentessa di 18 anni sarebbe stata violentata durante una festa privata Lo stupro di gruppo sulla studentessa 18enne: 4 ragazzi arrestati a Campobello di Mazara I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo (Trapani) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Marsala, nei confronti dei quattro giovani. Ora due di loro si trovano in custodia cautelae in carcere mentre gli altri due si trovano ai domiciliari. La ragazza aveva denunciato la violenza l’8 febbraio scorso, e ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Quattro ragazzi tra i 20 e i 24 anni sono stati arrestati adi, in Sicilia, con l’accusa di violenza sessuale di. Unadi 18 anni sarebbe stata violentata durante unaprivata Lodi: 4 ragazzi arrestati adiI carabinieri della Compagnia didel Vallo (Trapani)dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Marsala, nei confronti dei quattro giovani. Ora due di loro si trovano in custodia cautelae in carcere mentre gli altri due si trovano ai domiciliari. La ragazza aveva denunciato la violenza l’8 febbraio scorso, e ...

Trapani, 18enne violentata da branco, quattro giovani arrestati Ma poco dopo il giovane ha invitato gli altri amici, nonostante il ripetuto rifiuto della vittima. Neppure le urla di aiuto hanno fermato le violenze e le risate del branco. Le attività dei militari ...

Violenza sessuale di gruppo su una studentessa di 18 anni. Arrestati quattro ragazzi Con la scusa di un invito a una festa hanno attirato in una abitazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara (Tp), una studentessa di 18 anni, poi l’hanno violentata. Con l’accusa di violenza sessual ...

Ma poco dopo il giovane ha invitato gli altri amici, nonostante il ripetuto rifiuto della vittima. Neppure le urla di aiuto hanno fermato le violenze e le risate del branco. Le attività dei militari ...

Trapani stupro di gruppo su una ragazza di 18 anni. I carabinieri hanno arrestato 4 ragazzi di cui due amici della vittima ...

Con la scusa di un invito a una festa hanno attirato in una abitazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara (Tp), una studentessa di 18 anni, poi l'hanno violentata. Con l'accusa di violenza sessual ...