Lega, bufera su Durigon, bagarre in Aula e da più parti richiesta di dimissioni (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Carroccio difende il sottosegretario al ministero dell'Economia: 'è al lavoro e ha già presentato dieci querele'. Salvini: i 5stelle si agitano per nascondere i problemi di Grillo Leggi su tg.la7 (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Carroccio difende il sottosegretario al ministero dell'Economia: 'è al lavoro e ha già presentato dieci querele'. Salvini: i 5stelle si agitano per nascondere i problemi di Grillo

GiancarloGarci6 : RT @serebellardinel: Per @LegaSalvini la bufera su #Durigon è solo per nascondere i problemi di @beppe_grillo! Ma siccome #Durigon è sottos… - RobertoFerramol : RT @serebellardinel: Per @LegaSalvini la bufera su #Durigon è solo per nascondere i problemi di @beppe_grillo! Ma siccome #Durigon è sottos… - ereike05 : bufera sul sottosegretario al Mef Claudio Durigon (Lega), durante una cena, parlando dell'inchiesta sui fondi del C… - NonUnodiMeno : RT @ilmanifesto: «Chi indaga sulla Lega l’abbiamo messo noi»: bufera su Durigon e Ugl | il manifesto - Brandolf11 : RT @ilmanifesto: «Chi indaga sulla Lega l’abbiamo messo noi»: bufera su Durigon e Ugl | il manifesto -