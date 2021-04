Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 29 04 21

Advertising

dave7664238245 : @andreadecarne97 Vera Gemma ha perso (citando una classica espressione da Isa&Chia) ventordici nomination. E se l'u… - zazoomblog : Isa e Chia Cafè l’angolo delle chiacchiere in libertà (28-04-21) - #l’angolo #delle #chiacchiere #libertà - zazoomblog : Isa e Chia On Air ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 27-04-21 - #martedì #Radio… - IsaeChia : Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 27/04/21 #Isola… - marco_r98 : RT @sparklingsoull: isa e chia sciagura del nostro paese -

Ultime Notizie dalla rete : Isa Chia

Isa e Chia

... ci sono stati anche i commenti di alcune ex partecipanti di Uomini e Donne , tra cui l'intervento di Karina Cascella così come riportano le colleghe di: Non ho dei tabù particolari, nel ...E pubblicando tra le sue Instagram Stories lo screen di un articolo delle colleghe, ha sbottato: Ma perché devono per forza scrivere delle caz*ate?!?! Perché devono alimentare odio tra le ...Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e donne. Nel corso di tutti questi anni Gemma Galgani ha frequentato diversi uomini, anche più giovani di lei. Inoltre, come riporta il noto settimanale Nuovo Tv ...Si parte dalla dama Gemma, che infatti fa il suo ingresso in studio. Successivamente Antonio dichiara di nutrire per la dama soltanto amicizia, ma Gemma per tutta risposta afferma di non volere amiciz ...