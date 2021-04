Gruppo CDP entra in Euronext. Infrastrutture chiave in Italia e governance rafforzata (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Gruppo CDP fa il suo ingresso in Euronext, grazie all’operazione di acquisizione di Borsa Italiana, che darà vita a un Gruppo leader nel mercato dei capitali europeo, che gestisce 7 mercati – Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Parigi e Milano- e vanta 1.870 società quotate, per una capitalizzazione complessiva di 5.100 miliardi di euro. L’ingesso avviene con CDP Equity (CDPE) che ha acquisito il 7,3% di Euronext, tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato da 491 milioni di euro, diventando così il primo azionista con la stessa quota della omologa francese Caisse des Depots et Consignations (CDC). Contestualmente entra anche Intesa Sanpaolo con l’1,3% del capitale sociale di Euronext. Pierpaolo Di Stefano, Chief Investment ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – IlCDP fa il suo ingresso in, grazie all’operazione di acquisizione di Borsana, che darà vita a unleader nel mercato dei capitali europeo, che gestisce 7 mercati – Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Parigi e Milano- e vanta 1.870 società quotate, per una capitalizzazione complessiva di 5.100 miliardi di euro. L’ingesso avviene con CDP Equity (CDPE) che ha acquisito il 7,3% di, tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato da 491 milioni di euro, diventando così il primo azionista con la stessa quota della omologa francese Caisse des Depots et Consignations (CDC). Contestualmenteanche Intesa Sanpaolo con l’1,3% del capitale sociale di. Pierpaolo Di Stefano, Chief Investment ...

