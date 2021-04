Francesca Fioretti | “Se fossi stata sola sarei volata in India | a mia figlia dico

(Di giovedì 29 aprile 2021)e quel dolore che non si supera mai. La perdita per il suo compagno di vita, Davide Astori. Lei attrice, ex concorrente di Pechino Express, bellissima. Lui calciatore della Fiorentina, un ragazzo con la testa sulle spalle. Tutte...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Fioretti

Tre anni fa la morte improvvisa del suo compagno Davide Astori le ha stravolto la vita, ma oggiè pronta a ripartire. A darle la motivazione giusta per non farsi travolgere dalla sofferenza è stata Vittoria, la figlia avuta dal calciatore, scomparso a 31 anni. 'Alleviare il ...racconta il suo percorso di rinascita dopo la morte di Davide Astori . L' amore spezzato con il calciatore, morto il 4 marzo 2018 a 31 anni per una tachiaritmia cardiaca prolungata, ...Francesca Fioretti e quel dolore che non si supera mai. La perdita per il suo compagno di vita, Davide Astori. Lei attrice, ex concorrente di Pechino Express, bellissima. Lui calciatore della Fiorenti ...Com'è la nuova vita di Francesca Fioretti e della figlia Vittoria a tre anni dalla morte di Davide Astori. È lei a raccontare cosa succede ...