Debacle Roma, Fonseca fa mea culpa e risponde sul futuro (Di giovedì 29 aprile 2021) La sconfitta dell'Old Trafford farà sicuramente discutere in casa Roma. Fonseca ha analizzato tutto nel post partita. Una sconfitta amara, pesante e che ovviamente farà riflettere tutti. La Roma esce con le ossa rotte dalla sfida contro il Manchester United, un 6-2 rumoroso e che sta facendo ovviamente discutere anche i tifosi giallorossi. Ci si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Lopez92Paul : RT @forzaroma: 90' + 2' - Fischio finale all'Old Trafford. Debacle Roma nonostante un ottimo primo tempo chiuso in vantaggio: lo United dil… - forzaroma : 90' + 2' - Fischio finale all'Old Trafford. Debacle Roma nonostante un ottimo primo tempo chiuso in vantaggio: lo U… - BlackHo42337306 : Non si vedeva una debacle così dall'ultima debacle della Roma. #ManchesterUnitedRoma - AgoCannella : Gol di Pogba Debacle Roma Sembra un dejavù #ManUtdRoma 5-2 - IlFlaco : Mentirei se dicessi che non sto godendo per la debacle della Roma. Ps. Polpo torna a casa -