Caso Suarez, Cantone potrebbe aspettare i rinvii a giudizio per trasmettere le carte alla Procura Figc (Di giovedì 29 aprile 2021) Ieri sono emerse nuove indiscrezioni sul Caso Suarez, con stralci dell’interrogatorio di Agnelli e alcune chat tra i dirigenti della Juventus. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla vicenda giudiziaria. “Gli indagati hanno tempo per presentare ulteriori memorie difensive prima che siano formulate le eventuali richieste di rinvio a giudizio. Tutto questo nell’alveo dell’indagine madre. Per la posizione di Fabio Paratici e dell’avvocato Luigi Chiappero, titolare dello studio incaricato dalla Juve di seguire la vicenda, indagati per ‘false dichiarazioni ai pm’, tutto è invece congelato fino alla sentenza di primo grado. Ora che le indagini sono chiuse, potrebbero essere inviati a Roma i documenti richiesti dalla Procura della Figc. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 aprile 2021) Ieri sono emerse nuove indiscrezioni sul, con stralci dell’interrogatorio di Agnelli e alcune chat tra i dirigenti della Juventus. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla vicenda giudiziaria. “Gli indagati hanno tempo per presentare ulteriori memorie difensive prima che siano formulate le eventuali richieste di rinvio a. Tutto questo nell’alveo dell’indagine madre. Per la posizione di Fabio Paratici e dell’avvocato Luigi Chiappero, titolare dello studio incaricato dJuve di seguire la vicenda, indagati per ‘false dichiarazioni ai pm’, tutto è invece congelato finosentenza di primo grado. Ora che le indagini sono chiuse,ro essere inviati a Roma i documenti richiesti ddella. ...

Advertising

ZZiliani : Toc toc! Procuratore #Chinè della FJGC, ci sei? Se non è disturbo, forse sarebbe il caso che ti occupassi finalment… - Corriere : Caso Suarez, il verbale di Agnelli: “Fece tutto il dg della Juve Paratici”. Un manager lo smentisce - GoalItalia : ?? 'Paratici ha gestito la vicenda' ?? 'Suarez si è proposto con un sms' ?? 'Ho appreso l'accaduto dai giornali' Il v… - jetlon85 : @pavanmassimo Ho letto alcuni sms mesi come caso suarez ma parlano di Sarri e Higuain e già questo la dice lunga...????? - Angelit92832011 : RT @ZZiliani: Cara ?@FIGC?, non so se lo sai ma #Cantone ha chiuso le indagini sul caso #Suarez. Ora è il caso di occupartene, ma per farlo… -