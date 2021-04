Banche | Patuelli ABI | durante pandemia BCE molto utile EBA troppo rigida

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – “In quest’anno dila BCE è statacon l’acquisto dei titoli di Stato italiani. Io sono a favore” dell’Europa, “non sono critico, ma non ho il prosciutto sugli occhi e vedo tanti problemi, vedo la rigidità dell’EBA” e la complessità del suo processo decisionale sulle regole. È quanto ha sostenuto dal presidente dell’ABI, Antonio, all’evento “Covid e fusioni: come cambia il settore bancario”, promosso dalla FABI (Federazione autonoma bancari italiani). Il numero uno dell’Associazione bancaria italiana ha sottolineato di “essere un europeista: senza l’euro e con la lira avremmo avuto l’esplosione dell’inflazione mandando in fumo il risparmio”, mentre il potere d’acquisto delle famiglie sarebbe crollato. Tuttavia, ritiene che le regole europee per il settore bancario siano “un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Banche Patuelli

QuiFinanza

Parlando delle attività delleha spiegato che "prestare denaro non è non può essere l'unica attività. Quando c'era la lira e il tasso sconto era al 15% e poteva arrivare al 18%, con ...... Alberto Nagel, amministratore delegato Mediobanca e Antonio, presidente dell'Abi. Tutti ...advisory e capital market non era certo diffusa in Italia che non aveva la tradizione delled'...(Teleborsa) – “In quest’anno di pandemia la BCE è stata molto utile con l’acquisto dei titoli di Stato italiani. Io sono a favore” dell’Europa, “non sono ...Gli stress test di Eba e Bce punteranno sugli effetti del fallimento delle imprese dopo la fine delle moratorie: lo ha detto il presidente della Vigilanza Bce, Andrea Enria. Solo in Italia 158 miliard ...