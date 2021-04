ancora infortunato: niente Madrid per Sonego. Tornerà in campo a Roma (Di giovedì 29 aprile 2021) Lorenzo Sonego rinuncia al Masters 1000 di Madrid. Il torinese numero 32 al mondo, qualche giorno fa si era infortunato all'anulare della mano sinistra sbattendo contro una porta di casa. Nulla di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 29 aprile 2021) Lorenzorinuncia al Masters 1000 di. Il torinese numero 32 al mondo, qualche giorno fa si eraall'anulare della mano sinistra sbattendo contro una porta di casa. Nulla di ...

Advertising

BeppeSammartino : RT @tipiti54: ANCORA UN INFORTUNATO IN 37 MINUTI QST È GUFAGGINE PROFESSIONISTICA CHE SOLO I LAZIALI SANNO FARE FINITI I CAMBI X IL RESTO D… - tipiti54 : ANCORA UN INFORTUNATO IN 37 MINUTI QST È GUFAGGINE PROFESSIONISTICA CHE SOLO I LAZIALI SANNO FARE FINITI I CAMBI X… - tuttobiciweb_it : Imerio Cima non ha ancora attaccato il numero alla sua maglia in questa stagione. Il 15 marzo scorso, alle soglie d… - P1Italia : [INFO] 1theK su YouTube ha pubblicato la performance dei P1Harmony di 'What's Up Danger' e la dance cover di taemi… - Saretta_Gas87 : Ma Rigore è ancora infortunato? Chiedo per un amico #LazioMilan -