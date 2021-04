Amplifon supera livelli pre-Covid | utile trimestre lievita a 25 milioni

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) –ha chiuso il primo2021 risultato netto su base ricorrente pari a 25di euro, quasi cinque volte superiore ai 5,1di euro del primodel 2020 e in crescita del 33,1% rispetto ai 18,8di euro dello stesso periodo del 2019. I ricavi consolidati si sono attestati a 440,9di euro, in crescita del 22,9% a cambi costanti e del 21,3% a cambi correnti rispetto al primodel 2020, e del 14,1% a cambi costanti e del 12,5% a cambi correnti rispetto al primodel 2019, nonostante il perdurare di misure restrittive in diversi paesi europei. L’EBITDA ricorrente di 96,6di euro risulta in aumento del 48,9% rispetto al 2020 e del 22,3% ...