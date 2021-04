Abruzzo in zona gialla, Marsilio: segnali positivi. Scuole monitorate, focolai subito isolati (Di giovedì 29 aprile 2021) Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha presieduto la riunione dell’Unità di Crisi, che si è svolta a L’Aquila, per analizzare le misure da adottare, dopo l’analisi dell’andamento epidemiologico settimanale, attraverso la nuova ordinanza che entrerà in vigore da lunedì prossimo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 aprile 2021) Il presidente della Regione, Marco, ha presieduto la riunione dell’Unità di Crisi, che si è svolta a L’Aquila, per analizzare le misure da adottare, dopo l’analisi dell’andamento epidemiologico settimanale, attraverso la nuova ordinanza che entrerà in vigore da lunedì prossimo. L'articolo .

Advertising

Il_Centro : #Abruzzo #29aprile #giovedi #coronavirus #contagiAbruzzo #SanPiodelleCamere #Barisciano #laquila #giulianova In Abr… - redazionetgmax : #Covid per #marcomarsilio #abruzzo conferma numeri da #zonagialla somministrati oggi 11.300 #vaccini… - ekuonews : Covid, da domani tutti i comuni abruzzesi in zona gialla eccetto Barisciano e San Pio delle Camere: Figliuolo in 7… - Freddy_Siffredi : @carsexparking Sono disponibile per coppie o sole singole zona Abruzzo pretendo igiene e riservatezza. Contattarmi in privato. - Elo9999 : @asl2abruzzo @thomasschael @Regione_Abruzzo @MinisteroSalute @istsupsan Importante è mantenere la zona gialla non v… -