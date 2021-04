Valentino Rossi e VR46 | dal 2022 team in MotoGP con sponsor arabo Ducati o Aprilia?

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Come anticipato a inizio stagione, laha avviato un accordo con Tanal Entertainment Sport & Media per supportare ildie Moto2 già da quest'anno. Questa nuova partnership con la ...

Advertising

SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI vince il GP di Spagna davanti a #MM93 e #JL99 ? «Pochi istanti prima di partire, il mio meccanico m… - infoitsport : MotoGP, Valentino Rossi: 'Jerez è il circuito sul quale ho più voglia di correre. Qui ho ricordi bellissimi' - AdheSSetya : Valentino Rossi Ingin Bela Ferrari Usai Pensiun dari MotoGP - zazoomblog : MotoGP Valentino Rossi: “Jerez è il circuito sul quale ho più voglia di correre. Qui ho ricordi bellissimi” -… - infoitsport : Valentino Rossi vuole voltare pagina: l’imperativo per Jerez -

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi

RivistaContrasti

... che vede coinvolti anche altri partner internazionali provenienti dalla Corea del Sud e dall'Italia, ha anticipato possibili progetti a lungo termine riguardanti 'l'universo' e la conferma ...... in particolare quelle di Alex Rins e di Johann Zarco, ma il risultato è comunque ragguardevole se paragonato allo zero del compagno di boxe alla gara incolore di Maverick Vinales, ...Domenica 2 maggio la MotoGP manderà in scena il suo quarto atto stagionale. Si correrà infatti il Gran Premio di Spagna, vera e propria istituzione del Motomondiale. La gara iberica è stata presente n ...Ma Rossi non è certo l’unico pilota a trovarsi bene a Jerez: “Ci saranno molti piloti che andranno forte. LEGGI ANCHE >>> Webber e l’elemento in comune tra Alonso e… Leggi ...