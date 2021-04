Testo di Too Old To Die Young di Guè Pequeno, un flow elegante dalla colonna sonora di Zero (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ascoltare Too Old To Die Young di Guè Pequeno significa fotografare uno stanco sabato sera, in quel momento in cui la notte cede alle prime ore del mattino e arrivano le “pare”, le riflessioni e tutto quel flusso di pensieri che tradisce una certa voglia di mettersi in discussione. Con questo inedito prodotto da DJ Shablo Cosimo Fini si inserisce nella colonna sonora di Zero, la serie Netflix per la quale ha cantato anche Mahmood con il singolo che dà il titolo agli episodi. Come accade in ogni canzone rap che si rispetti, Too Old To Die Young di Guè Pequeno contiene citazioni eccellenti. La prima è il cinema di Nicolas Winding Refn, il regista che insieme al collega Ed Brubaker ha firmato la serie televisiva Too Old To Die Young, appunto, ma ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ascoltare Too Old To Diedi Guèsignifica fotografare uno stanco sabato sera, in quel momento in cui la notte cede alle prime ore del mattino e arrivano le “pare”, le riflessioni e tutto quel flusso di pensieri che tradisce una certa voglia di mettersi in discussione. Con questo inedito prodotto da DJ Shablo Cosimo Fini si inserisce nelladi, la serie Netflix per la quale ha cantato anche Mahmood con il singolo che dà il titolo agli episodi. Come accade in ogni canzone rap che si rispetti, Too Old To Diedi Guècontiene citazioni eccellenti. La prima è il cinema di Nicolas Winding Refn, il regista che insieme al collega Ed Brubaker ha firmato la serie televisiva Too Old To Die, appunto, ma ...

