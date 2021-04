Suarez | Agnelli | “Si propose con sms | so dell’esame dai giornali”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) – “Ricordo che durante un pranzo, svolto mi pare a fine agosto, Nedved, il nostro vicepresidente, mi disse che il calciatore del Barcellona si era proposto con un sms per un ingaggio alla Juventus”. Così il presidente della Juventus Andreanella testimonianza resa davanti ai pm di Perugia lo scorso 26 gennaio nell’ambito dell’inchiesta sull’esame di italiano sostenuto dal calciatore Luisall’Università per Stranieri di Perugia. La scorsa settimana la Procura guidata da Raffaele Cantone ha chiuso le indagini notificando l’avviso a quattro persone tra cui gli ex vertici dell’Università e l’avvocato della Juventus Maria Turco. ‘In quel periodo, vi erano in piedi diverse trattative per Dzeko, Milik, Cavani e Morata, che poi è stato acquistato, oltre all’ipotesi relativa a. Riguardo a quest’ultimo, ...

In un altro passaggio della deposizione, Agnelli ha spiegato di essere stato informato a inizio settembre "che l'ingaggio di Suárez era di difficile realizzazione perché era risultato che lo stesso ... Il presidente della Juventus Andrea Agnelli venne a sapere «dai giornali» dell'esame per la conoscenza dell'italiano sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia. Emerge dal ... Il caso Suarez continua a far discutere e non si fermano le informazioni che condiscono di particolari la vicenda che ha coinvolto il calciatore uruguaiano e il suo esame di italiano. Agli atti dell'inchiesta ...