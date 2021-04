Servizi per il cliente rafforzano relazione con banche (Di mercoledì 28 aprile 2021) I clienti delle banche apprezzano sempre di più la possibilità di contare su soluzioni fatte ‘su misura’, semplici e affidabili. È quanto emerge da un’indagine condotta da Abi e Ipsos. abr/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 aprile 2021) I clienti delleapprezzano sempre di più la possibilità di contare su soluzioni fatte ‘su misura’, semplici e affidabili. È quanto emerge da un’indagine condotta da Abi e Ipsos. abr/trg su Il Corriere della Città.

Advertising

matteosalvinimi : ??Stabilizzazione degli insegnanti precari per titoli e servizi: è la strada indicata dal buonsenso e dalla Lega pe… - virginiaraggi : Ho partecipato al convegno 'Roma Capitale nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente: i servizi per gli av… - Avvenire_Nei : In Italia servono più servizi per bambini e famiglie. Il rapporto - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Servizi per il cliente rafforzano relazione con banche - - CorriereCitta : Servizi per il cliente rafforzano relazione con banche -